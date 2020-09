Supuesta intimidación habría causado salida de Toledo de Semarnat

Your browser does not support the video tag.

Semanas antes de que Víctor Manuel Toledo Manzur presentara su renuncia a la Semarnat por “estrés”, sujetos habrían irrumpido en su casa en Michoacán, robado documentos y regado glifosato, un herbicida que el exfuncionario buscó restringir en el país.

Lo anterior de acuerdo con La Jornada, quien publicó que el exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) comunicó a sus colaboradores el incidente y les adelantó su salida de la dependencia, fuentes dijeron al rotativo que Toledo Manzur temía por él y su familia.

Es de mencionar que fue el ecólogo quien planteó eliminar el uso del herbicida glifosato en México, y para 2019 la Semarnat suspendió la importación de la sustancia, previendo su desaparición, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que es un posible cancerígeno.

Cabe resaltar que la renuncia del exfuncionario fue confirmada el 2 de septiembre, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que se debió a su salud.

“Está mal de salud. Además, la actividad pública, el servicio público, produce estrés”, dijo durante la conferencia matutina del pasado miércoles.

La salida de Toledo Manzur se perfilaba desde agosto, pues a inicios de mes se ventiló un audio donde el entonces titular de Semarnat recrimina al gabinete presidencial “estar en contra de la agroecología”.

Editado por David Celestino