María Luisa Albores llega a la Semarnat tras salida de Toledo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, ocupará la titularidad de la Semarnat tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo Manzur.

Durante su rueda de prensa matutina, explicó que el subsecretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, ascenderá para ocupar el cargo que dejará Albores González.

“No todos estamos hechos para resistir presiones y va en su lugar María Luisa Albores y para Bienestar va a ascender el subsecretario, Javier May”, indicó el presidente.

Además, López Obrador explicó que Toledo Manzur decidió renunciar por motivos de salud, ya que “no pudo con la presión”.

“Presentó su renuncia, Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Él es una gente honesta, profesional de primera, pero está mal de salud, más la actividad pública, el servicio público, produce estrés”, señaló.

Cabe mencionar que la renuncia de Toledo Manzur se dio después de que se filtrara un audio en el que se quejaba de “cómo se maneja” la administración federal morenista, lo que López Obrador calificó como algo normal, pues en su gabinete, aseguró, hay libertad y es bueno que se piense diferente.