Perfilan salida de Víctor Toledo de la Semarnat; sería relevado por Albores

Argumentando razones de salud, Víctor Toledo Manzur, quien acusó “agronegocios” en la Sader, dejaría de ser el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia a la que llegaría María Luisa Albores González, que a su vez dejaría Bienestar.

De acuerdo con trascendidos, la salida del biólogo de la UNAM se dio a conocer este lunes, a casi un mes de que recriminó el gobierno de la “4T” está en contra de sus proyectos de agroecología y “lleno de luchas por el poder” internas, acusando “bloqueos” por parte de Alfonso Romo Garza, jefe del Gabinete, y “agronegocios” en la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), liderada por Víctor Manuel Villalobos Arámbula.

Toledo Manzur asumió en mayo de 2019, tras la salida de Josefa González Blanco, por utilizar sus influencias para retrasar un vuelo de Aeroméxico.

Al frente de la Secretaría de Bienestar se quedaría el tabasqueño Javier May, quien coordina el programa Sembrando Vida, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional.