Esteroides reducen mortalidad de pacientes de Covid-19: estudio

Un estudio del Imperial College London, de Reino Unido, demostró que el uso de hidrocortisona, un esteroide de bajo costo, reduce la mortalidad en pacientes graves de Covid-19 en un 20 por ciento, por lo que la OMS ya recomienda su uso en tratamientos.

Los investigadores británicos probaron los efectos de siete esteroides diferentes en 403 pacientes que sufrían reacciones graves al coronavirus, lo cual permitió confirmar la eficacia de la hidrocortisona.

El estudio arrojó que el fármaco podría salvar a uno de cada doce pacientes, es decir, del grupo al que solo se le aplicó el esteroide tuvo una mortalidad del 32 por ciento.

No obstante, el director de la investigación Anthony Gordon advirtió que el tratamiento no es para prevenir la enfermedad o síntomas leves, sino que es para pacientes en estado crítico.

Por su parte, el director general del Servicio Nacional de Salud británico, Simon Stevens, anunció que el gobierno británico implementará el tratamiento, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó su uso en casos graves.

