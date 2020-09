Celebra AMLO que Tepjf deje retransmitir “mañaneras” en 2 estados

Your browser does not support the video tag.

Luego de que el Tepjf resolviera por anular la prohibición de las conferencias matutinas en Coahuila e Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el fallo al considerar que las “mañaneras” no intervienen en lo electoral.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario refirió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) decidió que la transmisión de “mañaneras” en Coahuila e Hidalgo no afectará en sus próximas elecciones, como lo señaló el INE.

“Apuntar que, de acuerdo con el Tepjf, estas conferencias, estos diálogos circulares sin censura y con absoluta libertad no interfieren con los procesos electorales, por lo mismo no se considera propaganda”, declaró al respecto.

López Obrador acusó que fueron opositores quienes en primer lugar interpusieron una denuncia contra las conferencias ante el Instituto Nacional Electoral (INE), además de que buscaban “censurar” al presidente.

“Nos querían limitar para que no informáramos, eso era censura y se acudió al Tribunal y ya ha quedado de manifiesto que podemos mantener estas conferencias. Para ser precisos, fue una queja de los partidos de oposición a nosotros, de los conservadores ante el INE”, dijo.

Es de mencionar que tras el veto a las mañaneras por el INE, el mandatario adelantó que impugnaría la decisión, así como la prohibición de un spot donde López Obrador hace mención al papa Francisco.

