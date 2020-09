Tepjf avala transmisión de “mañaneras” de AMLO en Coahuila e Hidalgo

Your browser does not support the video tag.

Por mayoría de votos, el Tepjf ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar el acuerdo con el que determinó la suspensión de la transmisión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila e Hidalgo, donde habrá elecciones el 18 de octubre.

Lo anterior, luego de que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) rechazaron este miércoles el acuerdo que emitió el Consejo General del INE para que las “mañaneras” no sean transmitidas de forma íntegra en los medios, incluidas sus versiones en internet y redes sociales en dichos estados bajo el argumento de que los asuntos que le fueron formulados al instituto no incluían el tema de la transmisión.

Al haberse pronunciado sobre un tema que no fue sometido a su consideración, el acuerdo del INE carece de sustento normativo, concluyó el tribunal.

Con esta resolución, el INE tiene un plazo máximo de 48 horas, después de recibir la notificación de la resolución, para realizar los trámites necesarios y que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo con la modificación ordenada.

Cabe mencionar que, tras la reanudación de los comicios en ambas entidades, el Consejo General del INE aprobó el pasado 26 de agosto un acuerdo en el que dio respuesta a las consultas relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales, en el que incluyó que los concesionarios de radio y televisión debían abstenerse de difundir, de manera ininterrumpida, las conferencias de prensa matutinas en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila o en las vecinas o aledañas a estas entidades.

Por ello, el 28 de agosto, Morena interpuso un recurso de apelación.

Fuente: Expansión