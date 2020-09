Baja en Puebla 32% epidemia activa en personal de salud

Your browser does not support the video tag.

En Puebla, hay 106 personas que trabajan en el sector salud con Covid-19 y que presentaron síntomas en los últimos 14 días, es decir que la cifra bajó 32 por ciento en más de 10 días, indicó la Secretaría de Salud (SS) federal.

De acuerdo con los datos de la Federación, los 106 casos representan el 10 por ciento de la epidemia activa en el estado que es de mil 71, por lo que se mantiene la tasa del 23 de agosto.

Puebla se posicionó en el lugar 13, es decir que retrocedió tres posiciones, ya que hace 11 días fue décimo con 140 contagios activos.

Respecto a los casos acumulados en el personal de salud, la entidad poblana ocupó el peldaño octavo y, en muertes, el tercero.

En tanto, la SS federal reportó 179 nuevos casos de Covid-19 –contra los 278 del miércoles—para acumular 27 mil 527, de los que 3 mil 620 murieron (23 más en un día), 18 mil 265 se recuperaron (182 más) y mil 71 (168 menos) son activos.

A nivel nacional, sumaron este jueves 616 mil 894 confirmados con el virus y 66 mil 329 defunciones.

Cabe mencionar que, por la mañana, el gobierno del estado registró 258 casos en un día, sumando 29 mil 920.