Puebla registra alza en casos de Covid y otra vez supera los 200 en un día

Luego de que Puebla no pasara de más de 117 casos desde el domingo, y habiendo días en los que no se superaron los 100, para este jueves hubo un repunte y aumentaron hasta 258 contagios de Covid-19, sumando así un total de 29 mil 920.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, indicó que la diferencia con los números que se tenían el martes es de 493, de los que 149 son rezagados de varios días atrás, mientras que el miércoles fueron 86 y este jueves 258 activos.

Refirió que a la fecha se han aplicado 47 mil 200 muestras, por lo que las que han salido positivas corresponden al 63.4 por ciento del total, además de que la zona metropolitana concentra la mayor parte de contagios con el 72 por ciento y solo la capital aporta el 64 por ciento.

Respecto a los casos activos, es decir que se contagiaron en los últimos 14 días, el funcionario estatal señaló que son mil 19, que equivale 3.4 por ciento del total acumulado, mismos que se encuentran distribuidos en 72 municipios del estado.

Mientras que las defunciones que se sumaron fueron 36, de las que 19 se dieron para el miércoles y 17 para este jueves, aunque la diferencia con las que había el martes, que se tenían 3 mil 719, es de 80 debido a que 44 son extemporáneas.