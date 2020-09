Puebla registra otra baja de contagios de Covid-19 y solo suma 94 en un día

Your browser does not support the video tag.

En las últimas 24 horas Puebla registró 94 casos de Covid-19, cifra que representa una baja respecto a los que hubo en el fin de semana que se superaron más de 100 por día; con este número el estado llegó a un acumulado en lo que va de la pandemia de 29 mil 427.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien agregó que hasta la fecha se han aplicado 46 mil 572 muestras, por lo que las que han salido positivo corresponde al 63.2 por ciento.

Precisó que la diferencia con el reporte del martes, que eran 29 mil 320, es de 107, aunque de esta cantidad 13 son rezagados de varios días atrás.

El funcionario estatal manifestó que actualmente se tienen mil 110 casos activos, es decir que se registraron en los últimos 14 días, mismos que están concentrados en 72 municipios del estado, principalmente la zona metropolitana.

En lo que respecta a los decesos, informó que se sumaron cuatro más que son de las últimas 72 horas, con lo que se llegó a un acumulado de 3 mil 709, aunque la diferencia es de 10 comparado con el lunes, pero seis son extemporáneos.