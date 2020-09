Por tema administrativo, aún falta dar seguro a policías estatales: Barbosa

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que no se han concretado los seguros de vida que se acordó con policías estatales debido a que el proceso administrativo “toma tiempo”, pero sostuvo que las demás demandas que pidieron en junio pasado ya fueron solventadas.

Lo anterior, luego de que trascendió que los efectivos hicieron una reunión interna en las instalaciones de la 16 Sur y 9 Oriente en la que informaron que no se han cumplido al 100 por ciento las solicitudes que hicieron en la reunión con secretarios estatales.

En entrevista, tras la toma de posesión y de bandera de Rodrigo Hernández Huízar, como comandante de la 25 zona militar, el mandatario poblano señaló que si bien es respetable cualquier tipo de protesta que hagan, no representan a todos, sino que solo es un grupo.

“Es algo que debe ser aclarado, los incrementos salariales están cumplidos, el tema de los seguros está en proceso, no depende de nosotros, que ya tenemos pagadas las primas, sino que es un tema administrativo con la compañía aseguradora. No son todos los policías, solo son un grupo”, pronunció.

Es necesario precisar que el pasado 4 de junio se acordó que los uniformados recibirían un 20 por ciento (alrededor de 674 pesos) de aumento salarial a más tardar el 30 de junio, el cual sería retroactivo al primero de dicho mes, además, de un seguro de vida que asciende a 497 mil pesos por muerte en el cumplimiento del deber y a 242 mil pesos por muerte natural.

De igual forma, se estableció que habrá apoyo inmediato por muerte por un monto de 50 mil pesos y que no habría represalias contra de los elementos que participaron en el movimiento, así como recuperar la orquesta Big Band de la Policía Estatal y seguir laborando en el esquema 24×24.

En otro tema, Barbosa Huerta dijo que se mantienen en pláticas con el gobierno de la Ciudad de México para firmar un convenio a fin de no que las autoridades de esta demarcación no sancionen a los automovilistas que no han verificado en Puebla.

Esto, comentó, mientras se reanuda la operación de los verificentros que fue cancelada desde inicio de año, ya que se hará una licitación para abrir más establecimientos y aumentar el servicio para los poblanos.