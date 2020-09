PAN definirá candidatos para elecciones de Puebla en febrero: Huerta

Your browser does not support the video tag.

El PAN en Puebla definirá hasta febrero del siguiente año a los candidatos que competirán en las elecciones locales donde se elegirán a los 217 presidentes municipales, así como a diputados locales; “muchos ya han levantado la mano”, se aseguró.

Así lo dio a conocer, este miércoles, durante una transmisión a través de Facebook, la dirigente estatal del albiazul, Genoveva Huerta Villegas, en la que estuvo acompaña del diputado local Oswaldo Jiménez López y la legisladora federal, Verónica Sobrado Rodríguez.

La panista recordó que en días pasados se hizo una consulta interna entre los militantes para conocer sus propuestas de cara al proceso electoral, lo cual servirá para diseñar la estrategia que seguirá dicho partido político de cara a los comicios de 2020.

“Hay posibilidad para todos, hay muchos que han levantado la mano para las elecciones de 2021, aun no son los tiempos como bien saben deberá ser en febrero las elecciones internas, todas las regiones son distintas y en cada uno de ellas estaremos creando el proyecto a seguir”, pronunció.

Por su parte, Jiménez López manifestó que el pleito entre la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y el presidente del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, es un conflicto político debido a las elecciones, en el que los panistas no se van a involucrar.

Sin embargo, sostuvo que estarán pendientes de si la llaman a comparecer por las obras que anunció para el Centro Histórico, al tiempo de recordar que hace más de un año presentaron una solicitud de revocación de mandato que no fue aprobado por todos los diputados y ahora “todo se ha profundizado”.