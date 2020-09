Medio Ambiente vigilará presunto uso de cañones antigranizo

Your browser does not support the video tag.

Luego de la protesta de campesinos al acusar que Granjas Carrol y Audi utilizan cañones antigranizo para evitar daños a sus productos, la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla informó que no tiene registro de que se implementen, pero vigilará pues no está autorizado su uso.

Este martes, unos 200 inconformes tomaron casetas en la autopista Teziutlán-Puebla, para pedir a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal que intervenga, pues el yoduro de plata lanzado al aire que evita la lluvia afecta sus cosechas en Tepeyahualco, Libres y Oriental al evitar la lluvia.

Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial informó que no hay registro de que en Puebla se haya utilizado el denominado “Cañón Antigranizo” o cualquier equipo tecnológico que altere el ciclo natural de las nubes y lluvias.

Debido a que se carece de los elementos suficientes que garanticen el no impacto ambiental, como es la dispersión de lluvia, se pronuncia en contra de este tipo de sistema.

Afirmó que vigilará que no se use este “cañón antigranizo”, al ser inexistente su normatividad; además, no emitirá autorización para su uso.

Cabe mencionar que, en 2019, la armadora Volkswagen de México tuvo que suspender el uso de cañones antigranizo, ante la acusación de colonos de Cuautlancingo y Coronango de provocar sequías en la zona.