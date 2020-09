Gutiérrez Müller firmar convenio de acervo digital con la BUAP

Your browser does not support the video tag.

La presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, firmó como testigo un convenio con la BUAP, con el que compartirán el acervo digital de la biblioteca “José María Lafragua”.

La también docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), suscribió el mencionado acuerdo junto con el rector de la casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz.

Este convenio tiene como objetivo compartir colecciones digitales del acervo de la Biblioteca Histórica “José María Lafragua”, a través del repositorio de acceso abierto “Memórica”, que pone a disposición del público archivos relacionados con la historia y las expresiones culturales de México.

Gutiérrez Müller señaló que el portal “Memórica”, busca agrupar esfuerzos individuales que desde hace tres décadas se han hecho por parte de instituciones públicas y privadas, y de este modo sumar sus colecciones bibliográficas digitales en un solo portal.

Asimismo, expresó que la biblioteca “José María Lafragua” es uno de los acervos más relevantes del país y manifestó que su visita a la máxima casa de estudios de Puebla “ratifica mi compromiso por la universidad libre, autónoma, laica, gratuita y de calidad para todos los mexicanos”.

Editado por David Celestino