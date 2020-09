Gobierno revoca patente de notaría 6 de Ciudad Modelo; van 12 hasta la fecha

Your browser does not support the video tag.

El gobierno estatal revocó la patente de otra notaría otorgada durante el morenovallismo, en este caso fue la 6 del distrito de Tepeaca, pero con sede en Ciudad Modelo, en el municipio de San José Chiapa; en total suman 12 oficialmente canceladas.

Lo anterior, de acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) por la Dirección de Archivos de Notarías, a cargo de Belinda Guadalupe Pastor García, con fecha del 28 de agosto, mismo en el que se informó que se hizo la clausura de protocolo, formación de inventarios y destrucción de sellos oficiales.

En dicha publicación se estableció que a la par de este procedimiento igual quedaron canceladas las patentes que se dieron como notario propietario a Gilberto Suárez Machado, y a su suplente, Edwin Essiambre Sulvarán.

Es necesario precisar que dichos fedatarios tramitaron un amparo en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla para evitar que les revocarán la notaría, el cual quedó asentado en el expediente 2046/2019.

En su momento la resolución del juez fue una suspensión provisional contra la revocación de la notaria, sin embargo, la definitiva les fue negada.

Con este proceso suman 12 las patentes que han sido canceladas por parte de la administración estatal, mismas que han sido publicadas en el POE, aunque en días pasados el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que van 14, pero han sido publicado aún todos los decretos.

Hasta el momento las notarías a las que ya se les revocó su patente son la 5 y 8 de Tepeaca, cuyos titulares eran María Dolores Martínez Barradas y Beatriz del Rosario Triana González, respectivamente; así como la número 2 de Tetela de Ocampo que pertenecía a Yesenia Bonilla Pérez.

A exdiputados locales igual se les cancelaron

Además de la 10 y 12 de Tehuacán de Alejandro Julián Rosas Moro y Flor de Naranjo Tirado Alejo; la 2 de Tepexi de Rodríguez, que estaba a nombre de Gabriela Montoya del Río; la 6 de Cholula, que tenía Alejandra Maupomé Cagigal y la 4 de Tecamachalco, que pertenecía a Juan Carlos Tapia Santander.

Esto de acuerdo con los decretos del 31 de julio que fueron publicados en el POE y que englobaron a seis, mientras que otro fue el 4 de agosto donde se informó de una más y otra más el 7 del mismo mes.

Posteriormente, el 14 de agosto se dio a conocer que fueron dos notarías más las revocadas, siendo las de los exdiputados Irma Patricia Leal Islas y Manuel Pozos Cruz, que eran titulares de las notarías 7 de San Andrés Cholula y la 2 del municipio de Libres.

La más reciente fue el 21 del mes pasado, cuando quedó cancelada la notaría pública número 7 de Tepeaca, a nombre de Luis Antonio Nava Garzón, aunque la misma estaría vinculada con alcalde de dicho municipio, Sergio Salomón Céspedes.

Es necesario precisar que el 14 de agosto pasado el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que sólo dos de las 29 notarías entregadas en el sexenio panista, tras revisar sus documentos, cumplieron con los documentos y trámites para su operación.