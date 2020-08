PAN interpone inconformidad por reasignación presupuestal de Comuna

Your browser does not support the video tag.

Por aprobar de manera ilegal modificaciones al presupuesto, la presidenta del PAN local, Genoveva Huerta Villegas, interpuso un recurso de inconformidad en las oficinas de la Sindicatura del ayuntamiento de Puebla.

La líder del Comité Directivo Estatal (CDE) indicó que la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, su equipo de colaboradores y los regidores cometieron irregularidades después de concretar cambios en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 el pasado 11 de agosto, por lo que pidió se declare la suspensión de dicho acto administrativo.

Explicó que, inicialmente, el hecho nunca fue discutido y analizado por la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, como lo dictan los artículos 1 y 12, fracciones séptima y décimo sexta; 63, 92, 97 y 114, fracciones tercera y novena; y 120 del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones de la Comuna de Puebla.

En segundo lugar, agregó, los concejales nunca ejercieron la debida inspección y vigilancia de las modificaciones presupuestales, lo que podría constituir un daño patrimonial. Y, por último, se cometieron violaciones procedimentales al omitir la publicación de dichos ajustes en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Por ello, pidió al gobernador Miguel Barbosa impedir la publicación de las ilegales modificaciones presupuestales en el POE en tanto no se corrija y reponga el procedimiento respectivo.

Finalmente, la dirigente panista advirtió que Acción Nacional estará pendiente de que se cumpla la ley, por eso “seguiremos poniendo el dedo en la llaga hasta que Rivera y el Cabildo corrijan sus yerros y aprendan de una vez por todas a gobernar, pues con su ineficiencia e irresponsabilidad mantiene a Puebla capital sumida en el caos”.