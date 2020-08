Gobiernos no colaboran para reconocer hectáreas de la Resurrección, acusan

Your browser does not support the video tag.

Vecinos de la junta auxiliar La Resurrección, en la ciudad de Puebla, acusaron que no ha habido colaboración entre el municipio y el estado para reconocer sus 170 hectáreas, a casi tres meses de que la Comuna se comprometió a hacer un convenio catastral.

En una protesta frente a Sala de Regidores, el abogado de los colonos, Arturo Mendoza González, señaló que desde el 17 de junio, el ayuntamiento acordó, a través del secretario de Gobernación (Segom), René Sánchez Galindo, generar un convenio con la administración estatal para compartir cartografías que permitieran delimitar el espacio de las 170 hectáreas y concluir con el reconocimiento.

Sin embargo, destacó que a la fecha, ambas autoridades no han mostrado avances sobre este acuerdo, pese a que se giraron oficios a la oficina del gobernador Miguel Barbosa Huerta y, a la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, toda vez que, acusó, los regidores tampoco han manifestado interés en tomar el caso.

Afirmó que el acuerdo no fue una propuesta de la Comuna, sino que fueron los vecinos quienes exigieron su aplicación, toda vez que ellos fueron los encargados de elaborarlo.

Subrayó que el nuevo director de Catastro, Juan Martín Fragoso Fuentes, ha estado en las mesas de trabajo, pero, a casi tres meses de haber arribado, tampoco ha podido agilizar el proceso, pese a que su propuesta fue mejorarlo.

Cartografía, importante para delimitar predios

Mendoza González comentó que la importancia del convenio radica en que, en Puebla, la primera institución de catastro creada fue estatal, por lo que ellos cuentan con las cartografías y escrituras “más antiguas”, por lo que la celebración del acuerdo –permitida en la ley estatal– facilita el intercambio de información, aunque mencionó que “no existe voluntad política” para realizarlo.

También, indicó que es importante obtener las cartografías estatales para comprobar que las dimensiones que asignó la anterior directora de Catastro, María Luisa de Ita Zafra, “son un error, que ella lo hizo de manera arbitraria, sin que se ubiquen ahí las 170 hectáreas”.

“La cartografía nos sirve para poder identificar plenamente que el predio que de Ita Zafra puso geográficamente en el espacio de La Resurrección es un error, que ella lo hizo de manera arbitraria, sin que se ubiquen ahí las 170 hectáreas”, comentó el litigante.

Reiteró que dichos documentos son información pública que anteriormente habían solicitado en el Registro Público de la Propiedad y que no recibieron, por lo que de no avanzar el convenio, procederán por las vías jurídicas correspondientes, mientras que vecinos aseveraron que se manifestarán tanto en el Palacio municipal como en Casa Aguayo, sede del Ejecutivo.

Cabe mencionar que este conflicto inició en 2018, cuando de Ita Zafra, entonces directora, negó el reconocimiento de las 170 hectáreas a los habitantes de La Resurrección, bajo argumento de que el propietario se llamaba Carlos Juárez Camacho, persona a quien los colonos acusaron de expropiar sus tierras, a quien la titular “cubría”.