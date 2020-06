Your browser does not support the video tag.

Tras la salida de María Luisa de Ita Zafra como directora de Catastro, el ayuntamiento de Puebla anunció le llegada, a partir del 15 de junio, de Juan Martín Fragoso Fuentes, geógrafo egresado de la UNAM y quien tendrá el objetivo de mejorar los procesos administrativos.

Así lo anunció la Comuna, en la que resaltó que el también exjefe de área del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tendrá como misión ajustar los procesos a las normas jurídicas vigentes.

Resaltó que el nuevo director fungió como analista estadístico de la población y los procesos de gentrificación en el Centro Histórico de Puebla y de proyectos de mejora de la imagen urbana en la Gerencia del Centro Histórico de la actual administración desde el 2018.

Este miércoles, el ayuntamiento confirmó a Ángulo 7 que Ita Zafra fue destituida tras los señalamientos de “expropiación” de tierras y negar el reconocimiento predial de 170 hectáreas a ejidatarios de La Resurrección.