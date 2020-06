Tras acusaciones, ayuntamiento de Puebla destituye a directora de Catastro

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Puebla determinó la destitución de la directora de Catastro, María Luisa de Ita Zafra, tras los señalamientos de “expropiación” de tierras y negar el reconocimiento predial de 170 hectáreas a ejidatarios de La Resurrección.

Asimismo, la Comuna informó que solucionará la duplicidad de los terrenos en dicha comunidad, pues desde 2018, ejidatarios de La Resurrección han peleado por el reconocimiento de sus tierras, en contra de otro supuesto propietario que las registró como suyas.

Dicha información iba a ser notificada a los representantes de La Resurrección por el titular de Gobernación (Segom), René Sánchez Galindo, en una reunión este miércoles, la cual no se llevó a cabo porque los ejidatarios insistían en grabarla en vivo y el funcionario municipal argumentaba que ello violaba la ley.

El secretario señaló que no podía filmarse debido a que vulneraba la protección de datos personales, a lo cual, los quejosos argumentaron que lo harían bajo supresión de los mismos.

Se enfrascan en discusión

Pese a que Sánchez Galindo les pidió que primero se realizara una parte de la junta y después se hiciera la grabación en directo para exponer el tema, los colonos manifestaron su descontento y se marcharon sin escuchar los avances de la resolución de su conflicto por las 170 hectáreas.

El funcionario municipal insistió que se quedaran a escuchar la resolución «a favor del pueblo», pero la contraparte le dijo que el no poder grabar vulneraba su derecho de acceso a la información.

Los ejidatarios expusieron en un documento que querían la transmisión porque fue un acuerdo en su asamblea comunal el pasado domingo 7 se junio.

Aseguraron que la finalidad de transmitir la sesión era que “el pueblo supiera lo que pasa en esas reuniones”.

El pasado 3 de junio, el ayuntamiento se comprometió a gestionar el reconocimiento catastral de dicho polígono, el cual había sido registrado a nombre de otra persona, a quien presuntamente la titular de Catastro había favorecido, levantando su registro, pese a que ya existían propietarios.