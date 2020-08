Van 8 detenidos por feminicidio de Angie Michelle; 4 son mujeres

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se sumó un detenido más relacionado con el feminicidio de Angie Michelle en Puebla, siendo así ya ocho involucrados aprehendidos que permanecen en prisión preventiva.

Con base en la investigación integral, se logró establecer que la noche del 12 de julio de 2020 la víctima fue citada en un inmueble de la calle 10 oriente en San Andrés Cholula.

En el lugar estaban varias personas con las que Angie Michelle se relacionaba y que presuntamente se dedicaban al narcomenudeo.

Ella fue ingresada al sitio mediante la fuerza, exigiéndole la entrega de su teléfono celular y contraseña, al negarse fue agredida y falleció por ahorcamiento. No fue sino hasta julio cuando fue encontrada, con lesiones y sin vida, en un paraje de San Nicolás de los Ranchos.

Con el desahogo de diversas diligencias, la Fiscalía estableció la identidad de las personas que participaron en los hechos, solicitando y obteniendo orden de aprehensión contra cada una de ellas.

A través de la Agencia Estatal de Investigación, se cumplió la detención de: Lorenzo N. alias “El Toño” de 33 años, Iván N. de 28 años quien había sido pareja sentimental de la occisa tiempo atrás, Brandon N. de 25 años, Fernando N. de 18 años, Guadalupe N. de 29 años alias “La China”, María Fernanda N. de 27 años, Alejandra N. de 23 años y Samantha N. de 21 años.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, obtuvo por el delito de homicidio calificado, la vinculación a proceso de los cuatro hombres y las cuatro mujeres. Las ocho personas actualmente permanecen en prisión preventiva.

Lo anterior con los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, el 24 de agosto de 2020.

Cabe mencionar que de enero a julio de 2020, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició 38 carpetas de investigación por feminicidios en la entidad, un 5.5 por ciento más que los 36 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Además, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) con corte al último día de junio indicó que serían hasta 63 las probables víctimas de feminicidio en la entidad.