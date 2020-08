Morena y PES eligen a Eduardo Ramírez como presidente del Senado

Your browser does not support the video tag.

Las bancadas de Morena y la del Partido Encuentro Social (PES) eligieron este mediodía al legislador de Morena por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para presidir el Senado; la decisión tendrá que ser ratificada este lunes con el voto de todas las bancadas.

La tarde de este domingo se desarrolló la reunión plenaria de los senadores de Morena, en la antigua sede senatorial de Xiconténcatl.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció el sábado por la noche que la bancada presentaría hoy una planilla de unidad, con Ramírez Aguilar al frente, para quedar al frente de la cámara alta del Congreso de la Unión.

Otro aspirante al cargo, el tabasqueño Ovidio Peralta Suárez, expresó la anoche del sábado, sin embargo, que se retiró de la contienda porque las condiciones actuales del proceso interno de elección me parecen que no son las más adecuadas y tampoco las más equitativas y justas.

Al final del sábado el senador Martí Batres Guadarrama escribió en Twitter: No hay tal unanimidad en la postulación de Eduardo Ramírez a la presidencia de la mesa directiva del Senado. Hay varios senadores que no estamos de acuerdo con esa candidatura y no votaremos por él.

La senadora Antares Vázquez Alatorre también negó que hubiera unanimidad para elegir a quién presidirá la Mesa Directiva del Senado. “No hubo condiciones democráticas para una decisión libre. Yo no formo parte de esa visión ‘unánime‘”, escribió en la misma red social.

Fuente: La Jornada/Política Expansión