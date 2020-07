Se investigará a funcionarios denunciados por repartir dádivas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que funcionarios que aspiran a ocupar un cargo de elección popular repartan dádivas para condicionar el voto, al señalar que ahora “la ciudadanía es consciente”, y aseguró que se investigarán a los denunciados por estos actos sin importar partidos.

Lo anterior, durante la conferencia matutina de este jueves, luego de que la prensa le cuestionara sobre las acusaciones en contra de Pablo Almícar Sandoval Ballesteros, delegado federal en Guerrero, por supuesto uso de programas sociales para promover su imagen como aspirante a gobernador.

Al respecto, el mandatario dijo que “no voy a meterme, ni permitir que nadie, sea del partido que sea, utilice programas sociales”, y recalcó que deben ser las autoridades competentes quienes investiguen dichas acusaciones.

En este sentido, refirió que antes había candidatos que daban juguetes, utensilios, carne e incluso botellas de alcohol para condicionar el voto, a lo que aseveró que “todo eso debe de desaparecer. El que salga retratado entregando algo, un candidato, pues se quedó en el almanaque, a ese le va a ir mal. La gente ya está más despierta que nunca, ya cambió la mentalidad del pueblo”.

Al ser Sandoval Ballesteros hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, el presidente sugirió que las denuncias deben turnarse a la Fiscalía de Delitos Electorales, pues es de mencionar que en días pasados la funcionaria intercedió a favor de su hermano en redes sociales, al tachar de “mentiras” las acusaciones.

Pide “bajarle” a la confrontación

En otro tema, el presidente afirmó que se atiende el caso del comunicador Hans Salazar, quien fue amenazado por el empresario Gilberto Lozano, a la vez que declaró que hay un “movimiento mundial de grupos ultraconservadores” que se “cierra” al dialogo y buscan la confrontación.

“Ojalá y vaya bajando la confrontación, que no haya odio, que eso es lo que más preocupa. No odiar, no actuar de manera irracional, vernos como hermanos, si acaso como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer, no enemigos a destruir y que no haya odio”, declaró.

Por lo anterior, dijo que este grupo ha calificado su movimiento como “comunista”, cuando las personas “no saben” lo que significa y simplemente lo asocian a algo “terrible”.

También explicó que el avión presidencial regresó a México por que el aeropuerto donde estaba estacionado no tenía “un buen resguardo, no tenía techo y estaba a la intemperie”, además de que los posibles compradores lo adquirirían sin importar donde estuvieses estacionado.