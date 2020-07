112 empresas incumplen medidas sanitarias contra Covid: ST

La Secretaría del Trabajo (ST) ha realizado 140 inspecciones para verificar que empresas y establecimientos cumplan con las medidas sanitarias contra el Covid-19, de las que 112 fueron exhortadas a suspender actividades por no ser esenciales.

Así lo dio a conocer, este martes a través de una transmisión, el titular de la dependencia, Abelardo Cuéllar Delgado, quien señaló que el número de empresas que no cumplió con los decretos del gobierno del estado corresponde al 80 por ciento del total que fueron inspeccionadas.

El funcionario estatal manifestó que estas unidades económicas no escenciales mostraron inconsistencias en su operación, por ello es que los inspectores al verificarlas les pidieron que cerraran, a fin de evitar alguna propagación del Covid-19.

Manifestó que sólo 28 empresas, es decir el 20 por ciento del total inspeccionado, funcionan con todos los lineamientos establecidos por las autoridades laborales y sanitarias enfocadas a la “nueva normalidad”.

Por otra parte, Cuéllar Delgado manifestó que no han detectado que haya negocios que estén obligando a trabajadores contagiados con Covid-19 a laborar, ya que ello implica que el IMSS tendría que dar la incapacidad correspondiente.

Es necesario mencionar que hasta mayo pasado, la Dirección General de Protección Civil Estatal (Dgpce) dio a conocer que se habían clausurado 23 establecimientos por no cumplir con medidas como no vender bebidas alcohólicas y no abrir si no es una actividad esencial.