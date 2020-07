A Gilberto lo secuestraron por 180 mil pesos; lleva dos años desaparecido

Gilberto Raymundo Cobos soñaba con ser militar cuando lo secuestraron en Tlaxcala hace dos años, para exigir un rescate de 180 mil pesos, pero su familia, de escasos recursos, sólo pudo reunir 20 mil; desde entonces, su madre, Guadalupe Cobos Arenas, pide que se lo entreguen «como quieran».

Fue el 1 de marzo del 2018 cuando Gilberto –de 20 años— salió a las 08:00 horas para recorrer las calles del municipio de Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala, ofreciendo tortillas en su motocicleta, según relató Guadalupe a este medio.

Su hijo debía regresar alrededor de las 15:00 horas de ese día, como era costumbre, pero al dar las 19:00, ella intuyó que algo “andaba mal”, por lo que acudió a la tortillería que lo empleaba para tener noticia de él, pero estaba cerrada.

Al día siguiente, el dueño le dijo que no sabía nada y que tampoco estaba la moto, amenazando con levantar una denuncia contra el desaparecido por haberla “robado”.

Guadalupe aseguró que ese día levantó la denuncia en el Ministerio Público de Tlaxco, desde donde la dirigieron a la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de la ciudad de Tlaxcala.

No obstante, aseveró que “no hicieron búsqueda de campo”, quedando los inicios de la investigación en manos de ella y los vecinos que salieron a buscar al joven, al igual que ha sido apoyada por Voz de los Desaparecidos de Puebla.

Sin embargo, indicó que a los tres días recibió la llamada de unos sujetos que le exigieron 180 mil pesos para liberar a Gilberto, “y yo les dije que yo no tenía, que yo era pobre, que yo de dónde les iba a dar ese dinero, pero me dijeron que si lo quería de vuelta, que les entregara esa cantidad, ¿pero yo de dónde?”.

Le dieron como plazo tres días para reunir el dinero, pero Guadalupe solo pudo reunir 20 mil pesos a fuerza de préstamos, sin poder doblegar la decisión de los secuestradores, quienes al ver que no reunía la cantidad completa, dejaron de llamar.

Gilberto soñaba con ser soldado

Guadalupe aseveró que desde entonces no ha sabido nada de Gilberto, cuando las autoridades –aseguró– solo le han dicho durante estos dos años que “la investigación sigue en curso”, sin abundar en detalles, mientras que el delito fue tipificado como “secuestro” y después como “desaparición”.

¿El sueño de Gilberto?, ser soldado, recordó su madre con añoranza, a la vez que para ella, su hijo era un joven “tranquilo”, hogareño, que salía poco y que, cuando lo hacía–, pedía permiso en casa, pues solamente se frecuentaba con “algunos vecinos” que conoció cuando trabajó en una fábrica.

“Es una desesperación muy grande que no se la deseo a nadie. Es algo que te va matando por dentro, porque de no encontrarlo, no saber dónde está, es muy difícil vivir cada día. Uno se levanta con la esperanza de poderlo encontrar”, expresó.

A pregunta expresa de si espera encontrar a Gilberto con vida, Guadalupe guardó silencio y respondió: “la esperanza de una madre es siempre encontrar a su hijo vivo, pero ya no se sabe con tantas cosas que están pasando en esta época”.

“Que me lo entreguen como quieran”

Su garganta se debilitó y entre llanto, resignada, mencionó que su único deseo era que “algún día me lo vengan a aventar, o que me digan que ya lo tienen en alguna cárcel”, para terminar con la incertidumbre y poder avanzar.

“Yo se los pido de corazón: que me lo entreguen como quieran, si está vivo para mí mejor, pero si ya me lo mataron o ya le hicieron algo, que me lo entreguen como quieran. Eso nomás es lo único que les pido”, comentó.

Cabe mencionar que la Secretaría de Gobernación (Segob) federal destinó 18 millones de pesos al gobierno de Tlaxcala para fortalecer las acciones de su Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que será repartido entre julio y agosto.