Localizan a dos personas desaparecidas de Puebla; el logro, de las familias. Foto: EsImagen

En cuatro días, Sergio, poblano desaparecido en Chihuahua hace 4 años, y Fátima, que dejó de ver a su madre y hermana hace 10 meses, se reencontraron con sus seres queridos, gracias a la movilización de los familiares y el Colectivo Voz de los Desaparecidos.

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia por el Covid-19, los integrantes de la organización recibieron lo que María Luis Núñez Barojas llama su “vacuna” contra el coronavirus, al lograr la localización de dos personas; “fueron días grandiosos”, expresa con regocijo.

Ambas historias demuestran que los buenos hacen más; en entrevista con Ángulo 7, la vocera del colectivo contó que hace más de un mes, a la página de Facebook, llegó un mensaje de una familia de Hermosillo, Sonora, pidiendo ayuda para encontrar a los padres de Sergio, oriundo de Puebla, aunque dejaron de saber de él en Chihuahua en 2016.

Hace 30 días, Sergio estaba en situación de calle, condición que parecía arrastrar de tiempo atrás, pues se veía con los sentidos mermados, lo que le impedía valerse por sí mismo para regresar a Puebla; con el paso del tiempo, la familia sonorense de Juan Manuel Moscosa Pérez se dio cuenta de que se trataba de un buen chico e intentó buscarle un albergue, pero fracasaron, así que en la medida de sus posibilidades, le brindaron ayuda.

Con los datos que pudo proporcionar Moscosa Pérez, el Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla logró localizar a la madre, quien dudaba de la veracidad de la información.

“Ella no me creía, me dijo que ya le habían hablado muchas veces, tenía 4 años desaparecido”, cuenta Núñez Barojas, y es que, a Sergio, sus padres lo daban por muerto, pues así se lo hicieron saber a su madre, una mujer de la tercera edad, a quien le mandaron una supuesta acta de defunción que confirmaba el deceso.

Una llamada, la ayuda de la Comisión

En otra ocasión, fueron estafados con 12 mil pesos que enviaron a Chihuahua para el regreso de su hijo, quien no volvió; en cambio, les quedó la deuda que siguen pagando, con todo y que se trata de una familia humilde de Xochitlán de Vicente Suárez.

Al tratarse de personas mayores que apenas pueden maniobrar un celular, con ayuda de otra persona, Núñez Barojas hizo llegar a la señora un video en el que se veía a su hijo, vivo. Con la prueba y la certeza de que no se trataba de otra triquiñuela, los padres dieron luz verde para ir por él, pero había otro problema, el dinero para lograrlo.

Con el tiempo encima, Núñez Barojas decidió acudir a la Comisión de Búsqueda de Puebla a solicitar el apoyo, sin embargo, con apenas dos meses y medio al frente, María del Carmen Carabarín Trujillo dejó qué desear, porque de entrada no recibió personalmente a la vocera, sino que la remitió con José Antonio Aguas Cruz, director de Vinculación, quien les ofreció la única ayuda: una llamada a la Comisión de Búsqueda de Sonora.

La diferencia de voluntades fue “abismal”, pues Luis González Olivarria, comisionado en Sonora, hizo lo posible para localizar a Sergio y, tras intercambios de llamadas y mensajes, decidieron que la mejor vía para traerlo de regreso era por avión, acción a la que se sumó la diputada poblana Estefanía Rodríguez Sandoval.

La contingencia del Covid-19 se cruzó y desechó esa posibilidad; acostumbrada a hacer las cosas por sí misma, Núñez Barojas contactó a traileros, quienes aceptaron aportar a la causa. Fue así que Sergio viajó en tráiler de Santa Ana, Sonora (donde lo entregó González Olivarria), a Apizaco, Tlaxcala, donde sus padres ya lo esperaban el pasado domingo.

Hallarlos con vida, un triunfo

Por su parte, Fátima se quedó a un día de cumplir los diez meses desaparecida, ya que el pasado 20 regresó a casa, gracias al trabajo efectivo de su madre Verónica y familiares, quienes contaron con el apoyo del Colectivo Voz de los Desaparecidos.

A diferencia de Sergio, de Fátima había una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por desaparición; se trataba de una carpeta que no avanzaba por falta de voluntad de las autoridades, quienes, hasta hace unos días, dieron muestra de efectividad, ya que la confirmación de un dato por parte del organismo logró que la familia de la joven de 13 años la localizara.

Con el precedente por la respuesta que días antes dio la Comisión de Búsqueda de Puebla, decidieron no perder tiempo y actuar para dar con la menor de edad; “Si bien la Fiscalía hizo su parte, al final, el trabajo efectivo fue de la familia para que Fátima regresara; de ella es el crédito”, recalca Núñez Barojas, quien agrega que estos logros revitalizan a los más de 40 integrantes del colectivo para seguir en la búsqueda, aunque a veces, como en su caso se desanima.

Particularmente, lo que pasó con Sergio significa mucho para ella, pues al igual que a la pareja de ancianos, le han dicho que su hijo Juan de Dios Núñez Barojas, desaparecido en Palmar de Bravo en 2017, está muerto.

“No es en balde, a veces pensaba de qué sirve publicar y difundir las búsquedas si nadie me dice ‘a tu hijo le pasó esto o búscalo en tal lugar’”, señala y remarca que, aunque en ambos casos hubo peligro para los familiares, es a lo que se exponen siempre: “Nos arriesgamos con nuestras propias investigaciones y nuestras propias búsquedas”.

Se trata de hechos sin precedentes para el colectivo, pues ya lograron la localización de dos personas, pero en el Servicio Médico Forense (Semefo), lo que fue logro; en cambio, hallarlos con vida, un triunfo, finaliza Núñez Barojas.