Fue a comprar unos vasos para comer en casa y ya no regresó: mamá de Josmar

Le di 50 pesos para comprar vasos porque era mi cumpleaños e íbamos a comer todos en la casa, eso fue lo último que supe de él, contó Berta con la voz entrecortada, quien recordó que tiene un año y cuatro meses que no sabe algo de su hijo Josmar Soto Castro.

Ese 4 de febrero de 2019, en su casa ubicada en Villa Lázaro Cárdenas, en el municipio de Venustiano Carranza, comerían mole y estaba contenta de que iba a estar con sus dos hijos, pero el festejo se amargó luego de que el mayor de ellos no regresó de la tienda.

Comentó que Josmar había invitado a dos de sus amigos para que lo acompañarán al cumpleaños, uno de ellos ya había llegado e iría por el otro por lo que aprovecharía para comprar los vasos, razón por la que consideró que éste último pudiera estar relacionado con la desaparición.

En entrevista con este medio, dijo que al pasar una hora y ver que no regresaba lo fueron a buscar y sólo encontraron parada la moto en la que se fue, que estaba a cinco calles de su casa, por lo que acudieron al centro para ver si estaba, pero no lo localizaron.

Aseguró que aún recuerda que la moto en la que se fue se la había comprado ella cuando Josmar cumplió 20 años, en 2018, pues él le pidió que en lugar de fiesta lo apoyara con este vehículo para poder trasladarse; lo sacó en Elektra e incluso sigue pagando.

Manifestó que el saber que no está lo ha afectado en su salud, pues le dio diabetes, además de que constantemente se le baja la presión; aun así mantiene la esperanza de poderlo encontrar con vida, ya que era una persona que no le hacía mal a nadie.

“Es horrible despertar y no verlo y también en la noche ver que no está acostado, él siempre estuvo aquí, nunca se había ido, yo siento que está vivo, no sé por qué se lo llevaron, él no tomaba, no salía a fiestas, no era pelionero, porque yo siempre andaba sobre él”, pronunció.

Un sueño que se frustró con su desaparición

Mencionó que su hijo estudiaba Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico de Venustiano Carranza y le faltaba un año para terminar la carrera; luego, pensaba irse a hacer su residencia en Guadalajara, Jalisco, a donde incluso tenía pensado llevársela, aunque el sueño que se vio frustrado desde hace más de un año.

Refirió que, aunque no tiene pruebas, el amigo que iría a recoger podría estar involucrado en la desaparición de su hijo, ya que al irlo a ver a su casa éste les dijo que lo habían levantado pero que él se pudo escapar, aunque no les dio detalles de qué camioneta era ni cuántos iban.

Sin embargo, sostuvo que para la noche se fue, pues vivía con su tío, ya que su mamá estaba en Estados Unidos y desconocían quien era su papá, por lo que el único testigo que había de los hechos también se esfumó, lo que ha complicado la búsqueda de su hijo.

Y es que, dijo, tras este caso, una prima de su amigo la contactó y le afirmó que dicha persona “tenía cola que le pisaran”, pues es de Poza Rica y ahí lo habían metido en un anexo, además de que lo sacaron de la escuela y por ello se trasladó a Venustiano Carranza.

“Mi otro hijo pues está triste, a veces da unos arrancones feos, se ha vuelto otra persona, todo le molesta, es horrible vivir así, yo quisiera saber de él, encontrarlo como esté, si yo hubiera sabido el tipo de persona que era este amigo con el que se juntaba, nunca lo hubiera dejado”, expresó.

FGE, sin hacer su trabajo, afirma

Puntualizó que, en un principio, la extorsionaron pidiéndole que depositara dinero para que su hijo se pudiera comprar un celular y marcarle, lo cual hizo, pero no obtuvo respuesta, por lo que desconoce quien haya sido, ya que ella no tiene recursos económicos para que este haya sido el motivo de que se lo llevaran.

Aseveró que no hay avance en la investigación, por lo que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que hagan su trabajo, pues “es horrible no saber nada, no tener información, no ver avances, es doloroso vivir así”.

Finalmente, argumentó que no ha acudido a la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla capital debido a que sale caro el pasaje, además de que es mucho tiempo de traslado, pues tan solo en vehículo particular son como 4 horas de camino y en transporte público más, además de que debe transbordar.