De enero a mayo, la CDH registró 2 mil 86 quejas de poblanos por presuntas violaciones a sus derechos humanos contra autoridades municipales y estatales, cifra que supera en 22 por ciento el total que querellas registradas en 2019 cuando fueron mil 710.

Esto, de acuerdo con información de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), presidida por José Félix Cerezo Vélez, misma en la que se indica que el periodo derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, marzo-mayo, es cuando más ha habido.

En el documento se especifica que en enero hubo 240, para febrero se contabilizaron 469, en marzo se dieron 561, en abril se reportaron 418 y en mayo fueron 398, por lo que en los últimos tres meses la tendencia ha sido al alza, además de que son 376 casos más que todo el 2019.

De igual forma, estos números arrojan que entre abril y mayo se sumaron 816 quejas, pues hasta el último corte que había hecho el organismo autónomo era de mil 270 al cierre de marzo pasado.

La CDH no precisó cuántas de estas quejas fueron contra autoridades estatales ni municipales, aunque hizo énfasis en que una de las instituciones más señaladas es, al igual que en otros casos, la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las otras de las dependencias contra las que igual presentaron querellas los poblanos son las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Educación (SEP), de Salud (SS), además de los Centros de Reinserción Social (Ceresos).

Comunas de Tehuacán entre la más señalada

Mientras que en el caso de las autoridades municipales son ayuntamientos, pero sólo precisó que entre los más mencionados fueron el de Tehuacán y Huachinango.

Es necesario mencionar que una queja puede ser contra una o más autoridades, como presuntamente responsables de violación a los derechos humanos, así como una o más garantías vulneradas por cada funcionario o autoridad involucrada.

En ese tenor, lo derechos más violentados, según los denunciantes, fueron seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, trato digno, educación, protección a la salud, petición, legalidad y otros, aunque la CDH no detalló en qué porcentaje fue cada uno.