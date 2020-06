Your browser does not support the video tag.

Desde Saltillo, Coahuila, el obispo José Raúl Vera López criticó que, a casi 3 años del “crimen de Estado” de Meztli Sarabia Reyna, integrante de la “28 de Octubre”, no se ha esclarecido su asesinato, hecho que atribuyó a las autoridades panistas que estaban en el gobierno.

Lo anterior, durante una transmisión en vivo como parte del 75 aniversario de ser “Pastor de la Justicia Social”, en donde el también defensor de derechos humanos señaló que la familia de Meztli no ha obtenido justicia por este asesinato, derivado de que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha resuelto el delito.

Manifestó que este caso se dio porque los gobernantes de Puebla en 2017 no “podían ver a su familia”, debido a la lucha que ha hecho la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” por defender el mercado Hidalgo.

Refirió que las autoridades poblanas han querido apropiarse con dicho centro de abasto para dárselo a las “grandes empresas trasnacionales”, como Wal-Mart, para construir un establecimiento de este tipo.

“Han logrado mantener su mercado, lo querían utilizar las autoridades para entregárselo a esas tiendas monopólicas, que ahora tenemos y porque han conservado el mercado, lo han tenido que pagar con su sangre, como es el caso de esta muchacha asesinada”, expuso.

De igual forma, Vera López aprovechó para señalar que Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, asesor general de la UPVA, fue encarcelado “injustamente” y durante el tiempo que estuvo preso se vio afectado en su salud porque no tenía la atención medica adecuado.

Van 3 años desde el asesinato; hay 3 detenidos

Es necesario mencionar que el jueves 27 de junio de 2017 Meztli Sarabia Reyna, hija de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, fue asesinada por encapuchados en las oficinas de esa organización de comerciantes, además de que uno de sus dos acompañantes con los que se encontraba fue herido.

Hasta enero del año pasado, Tonatiuh Sarabia Reyna, hermano de la occisa, dio a conocer que la FGE les había informado, que se tenían tres personas detenidas como posibles responsables del asesinato, aunque aseveró que no desistirán de que fue un crimen político, mientras no demuestre que realmente son los autores materiales e intelectuales.