SEP debe planificar nivelación de alumnos tras contingencia: Fnerrr

Isolda Morán Reyes, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (Fnerrr), planteó que la SEP “debe planificar bien” el regreso a clases tras la contingencia sanitaria, pues consideró que en un mes no se podrá nivelar a los alumnos.

De acuerdo con un comunicado del Movimiento Antorchista, la activista afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “se limpia las manos diciendo que se cambiara la forma de calificar a los alumnos de nivel primaria y secundaria y primera vez no se calificara el tercer periodo, pues con esta medida no se resuelve el problema de fondo”.

Recordó también que, el 1 de junio, el comité nacional de la Fnerrr entregó un pliego petitorio a la dependendencia federal, donde exige que se dote de internet gratuito a todos los estudiantes de escasos recursos económicos.

Indicó que, según datos del Inegi, más del 40 por ciento de las viviendas no cuentan con internet y solo el 44 por ciento de los hogares cuentan con una computadora, “cifras revelan que en el país hay miles de familias que no cuentan con este servicio para poder llevar a cabo su educación en línea”

Por lo anterior, estudiantes organizados “le han estado exigiendo al presidente la república y a la SEP que dote este insumo que ahora es indispensable para toda la comunidad estudiantil”.