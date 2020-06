El viernes, finalizará oficialmente ciclo escolar 2019-2020: SEP

Your browser does not support the video tag.

Este viernes concluirá el ciclo escolar 2019-2020 en escuelas de educación básica, por lo que más de un millón y medio de alumnos de preescolar, primaria y secundaria iniciarán un periodo de receso, para regresar a las aulas el próximo 10 de agosto.

Lo anterior, siempre y cuando el semáforo sanitario marque verde, informó la Secretaría de Educación del estado (SEP).

El pasado 5 de junio, terminó el programa “Aprende en Casa”, que tuvo por objetivo fortalecer los programas de educación básica. Si bien los instrumentos de apoyo pedagógico básicos fueron los libros de texto y las sesiones de clase, los recursos secundarios como los programas de televisión, las plataformas de internet, también fueron de apoyo en los lugares en donde se tuvo acceso, indicó la dependencia.

A partir de este vienes 19 de junio, recordó que los padres de familia y alumnos podrán consultar su calificaciones en la plataforma http://sisep.puebla.gob.mx/sicepconsulta/, que estará disponible en la página oficial de la Secretaría: www.sep.puebla.gob.mx; las boletas serán impresas en cada escuela durante el proceso de inscripción que iniciará del 20 de julio al 7 de agosto.

En el caso de los planteles donde no exista sistema en línea, las escuelas entregarán de manera impresa las boletas a partir del 20 de julio.

Desde este lunes 22 de junio hasta el 17 de julio, los docentes tendrán un receso magisterial.

La SEP invitó a los padres de familia, docentes y alumnos a mantenerse informados en los sitios oficiales de la dependencia, y pone a su disposición las siguientes líneas telefónicas, en las que se les atenderá de manera directa (222)2293020 y (222) 2293025.