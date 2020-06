“La Escuela es Nuestra” llega a Quimixtlán; remodelan 6 planteles

Your browser does not support the video tag.

El programa federal “La Escuela es Nuestra” llegó al municipio de Quimixtlán, Puebla, donde se remodelaron seis planteles de educación básica, para lo que se invirtió 1 millón de pesos, beneficiando así a 286 alumnos.

Lo anterior con el objetivo de atender las carencias y necesidades de las escuelas de educación básica, como corroboró el Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo, Rodrigo Abdala, durante su recorrido por la zona.

Abdala Dartigues reconoció a los padres de familia y maestros, integrantes de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), la aplicación que hicieron de los recursos en obras como baños, colocación de pisos, rampas de acceso, techado de cancha, bardas perimetrales y de contención, que permitieron la dignificación de las escuelas en beneficio de sus hijas e hijos.

El funcionario federal recordó que es fundamental la participación de padres de familia, docentes, alumnos(as), así como de la comunidad en general, para decidir de manera colectiva el destino y uso que se le dará al recurso, priorizando siempre la educación y el bienestar de niñas, niños y jóvenes de Puebla.

Con el Programa La Escuela es Nuestra, el gobierno federal impulsa la participación comunitaria y fomenta el trabajo colectivo y organizado de la comunidad escolar, así como reactivación de las economías locales mediante la inyección directa de recursos en las comunidades.