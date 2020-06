Con video, personal de Cholula pide solidaridad para basificación

Your browser does not support the video tag.

Con el hashtag #PoblanoCuentaConmigo, personal del Hospital de Cholula pidieron a la sociedad que concientice sobre la importancia de contar con bases laboral en su combate al Covid, toda vez que solicitaron a la Federación que se las proporcione.

A través de un video, médicos, enfermeras y demás empleados del sector, mostraron fotografías tomadas durante sus turnos, donde se perciben las largas jornadas a las que están expuestos para atender a los pacientes contagiados del virus.

En él, manifestaron lo arduo y riesgoso que es laborar en dicho combate “sin descanso”, lo cual no ha sido motivo para bajar las manos, pues reconocen que forma parte de su profesión y deber como poblanos.

“Como trabajadores de la salud nos debemos a la vida y bienestar de nuestros pacientes. Trabajamos para los poblanos todos los días, sin descanso. Incluso si nos cansamos nunca paramos. Amamos nuestra profesión y queremos seguir trabajando para ti”, expresaron en el video.

Para seguir garantizando el servicio, argumentaron que es necesario para ellos que la Federación les de las bases laborales, pues actualmente se encuentran bajo el esquema de contratos temporales al menos 300 empleados, el cual no les garantiza las prestaciones de acceso a la vivienda, aguinaldo igualitario, sueldo justo y seguro social, este último esencial debido a que el hospital es uno de los encargados en atender a los contagiados.

Con el hashtag #PoblanoCuentaConmigo, un usuario de facebook publicó la fotografía de un trabajador de salud, cuyo traje de protección se lee: “Poblano, cuenta conmigo. Yo no te fallo”.

Fue el pasado 8 de febrero, cuando alrededor de 150 empleados del nosocomio se manifestaron a las afueras del mismo, para pedir la basificación; tras la negociación, la Secretaría de Salud (SS) estatal les confirmó que no estaba dentro de sus atribuciones otorgarlas, ya que compete a la homologa federal, por lo que servirían de enlace para determinar cuántas bases serían dadas a Puebla éste año.