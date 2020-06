Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció que debido a que en Puebla existe déficit de personal médico y al aumento de casos de Covid-19, el sistema hospitalario colapsaría, a menos que se aplane la curva de contagios.

En rueda de prensa la mañana de este martes, el mandatario indicó que la capacidad instalada hospitalaria tiene un límite, sino paramos el crecimiento de la pandemia, si no hacemos que sanen más, más personas de las que requieren hospitalización, en cualquier momento, en algún momento, en cualquier lugar del país, incluyendo Puebla, vamos a quedar rebasados”

“¿Qué nos falta? Personal médico, tuviéramos más capacidad de hospitalización si tuviéramos más personal médico”, sostuvo al tiempo de referir que la situación no solo se presenta en el estado, sino en todo México.

Poco personal para atender muchos casos

Además, Barbosa Huerta afirmó que si Puebla contara con el personal médico que requiere, su capacidad hospitalaria podría llegar a ser hasta del doble.

El morenista recordó que en el estado se ha mostrado una “actitud desafiante” hacia las medidas para prevenir contagios de Covid-19, lo que se traduce en que los casos sigan en aumento, sumando más de 130 al día.

Al respecto, en la misma conferencia de prensa, dio a conocer que para este martes se sumaron 131 nuevos casos de Covid-19 en Puebla, alcanzando un total de 4 mil 220 contagios, y se sumaron diez nuevos fallecimientos, llegando a las 611 muertes por coronavirus.

Personal médico exige basificación

Cabe mencionar que personal médico de los hospitales de Cholula, y del de Traumatología y Ortopedia, que únicamente atienden casos de Covid-19, exigieron su base, pues han trabajado por varios meses o hasta años sin ser contratados formalmente, pues les hacen firmar contratos temporales, por lo que carecen de prestaciones.

No obstante, la Secretaría de Salud (SS) estatal informó que es la Federación la encarga de basificarlos, por lo que servirá como enlace para llegar a un acuerdo.

Se debe señalar que este martes, fue el turno del personal médico del Hospital de Traumatología y Ortopedia para manifestarse en Casa Aguayo y exigir su basificación, mientras que el pasado lunes hizo lo mismo los del Hospital General de Cholula.