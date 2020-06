Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Puebla el próximo miércoles 17 de junio, la primera vez desde que inició la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Durante su rueda de prensa para presentar los avances de contagios y fallecidos, Barbosa Huerta precisó que la agenda del presidente incluye una reunión a las 6:00 horas con la Mesa Nacional de Seguridad Pública, a la que acudirán autoridades estatales y federales.

Para las 7:00 horas, se llevará a cabo “la mañanera”, aunque no especificó el lugar, pero indicó que no habrá acceso para la prensa. Además, tres horas después se realizará el evento para celebrar el 49 aniversario del plan DN-III, evento que se llevará a cabo en la XXV Zona Militar de Puebla capital.

Finalmente, Barbosa Huerta agregó que en San Pedro Cholula, ese mismo día, se hará una reunión entre el gobierno federal y estatal, para atender temas relaciones con programas sociales, lo que se hará en el convento de San Gabriel y “con poca gente”.

Cabe mencionar que el pasado viernes, López Obrador dio a conocer que retomaría sus giras, y anunció que visitará Puebla (por décima ocasión), Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Veracruz, siendo el último estado en el que se encuentra para este lunes.