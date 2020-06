Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, tras la gira de la semana pasada, a el próximo lunes iniciará otra; esta vez visitando los estados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, aunque aseguró que no habrá reuniones masivas por la pandemia.

El mandatario afirmó, durante la conferencia matutina de este viernes que visitará la entidad el próximo miércoles 17 de junio, esto, en medio de la Fase 3 de la pandemia por el Covid-19, con un semáforo epidemiológico en rojo y los casos en Puebla sin bajar.

En Puebla, al igual que las demás entidades, se realizará una reunión de seguridad de 6:00 a 7:00 horas y luego un “un acto más” referente al avance de programas sociales; desde que asumió como presidente, será la décima vez que venga, desde su última visita a Pahuatlán.

López Obrador irá el lunes a Xalapa, Veracruz; el martes a Tlaxcala y el miércoles, a Puebla, aunque no reveló el lugar exacto, mientras que el jueves estará en Pachuca, Hidalgo y el viernes en Cuernavaca, Morelos.

Urge reestructurar Afores

En otro tema, durante “la mañanera”, indicó que se alista una estrategia para reestructura el sistema de pensiones, pues aseguró que se trata de un problema que se generó a partir que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) empezaron a manejar las pensiones y que si no se arregla los jubilados a partir de 2024 no recibirán siquiera el equivalente a un salario mínimo

Señaló que esta política “no contempló que los trabajadores iban a ir perdiendo en vez de ganar”, por lo que dijo que es necesario intervenir a pesar de que esta situación no la enfrentará su sexenio.

Por otra parte, el presidente rechazó que el gobierno federal tenga intenciones de nacionalizar el sistema ferroviario mexicano, luego de que la prensa señalara la existencia de un proyecto con el cual la Federación recuperaría el control del sector.