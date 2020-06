Próxima semana, Puebla seguirá en semáforo rojo por Covid: SS federal

Your browser does not support the video tag.

Aunque la hospitalización se estabilizó, Puebla seguirá con foco rojo por la pandemia de Covid-19 al menos durante la semana del 15 al 19 de junio, lo cual significa que el el riego de contagio es máximo y deben mantenerse la suspensión de actividades no esenciales.

Así lo establece el “Semáforo de riesgo epidémico para semana 25”, presentado este viernes durante la conferencia de prensa para dar a conocer el informe diario sobre el avance de la epidemia, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De acuerdo con los cinco indicadores de riesgo, Puebla bajó al 45 por ciento de ocupación hospitalaria, desde el 47 registrado la semana pasada, y la tendencia de hospitalización de enfermos de Covid-19 pasó de ascendente (rojo) a estable (naranja).

Además, la tendencia de casos de síndrome Covid-19 se mantiene en naranja. Sin embargo, el porcentaje de positividad es de 47 por ciento (rojo). Para que este indicador quede en naranja tiene que bajar el porcentaje a 40 o menos.

Por tener un indicador en rojo, Puebla seguirá con la alerta máxima otra semana, como también ocurre en Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Esta situación implica que la Secretaría de Salud les recomienda mantener restricciones máximas en comercios, negocios, mercados y lugares públicos, así como actividades suspendidas en cines, teatros, estadios, centros comerciales, iglesias, eventos masivos, centros nocturnos y estadios.

En tanto, el informe indicó que, a nivel nacional, suman 16 mil 448 fallecidos por Covid-19 y 21 mil 872 casos activos de personas que dieron positivo a la prueba del coronavirus.

Cabe recordar que, este mañana, el gobierno estatal de Puebla registró 184 nuevos casos de Covid-19 en la entidad y 23 muertes, por lo cual alcanzó un acumulado de 4 mil 788 contagios y 669 fallecimientos.