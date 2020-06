Incierto, si en San Miguel hay condiciones para recluir a jóvenes: ONGs

Your browser does not support the video tag.

El traslado de reclusos con Covid al Ciepa vulneró la ley de adolescentes recluidos, ya que se desconoce si el anexo de San Miguel, a donde fueron llevados, cumple con las condiciones necesarias; por ello, activistas pidieron diálogo con el gobierno estatal.

En sesión virtual, la presidenta de Justicia Juvenil Internacional, Sarahí García Martínez, resaltó que el traslado de los jóvenes de su centro especializado hacia un anexo del Cereso de San Miguel vulneró lo establecido en la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, donde se establece que solo podrán ser trasladadas jóvenes embarazadas para garantizar las condiciones de parto, cuando estén bajo un peligro que los requiera lejos de su domicilio, al igual que en cualquier caso donde quede en riesgo su integridad.

A esto, agregó que dicha ley determina que los jóvenes deberán estar en un centro cuyas instalaciones estén adaptadas y cuenten con personal especializado, ante lo cual, mencionó que desconocen si el anexo de San Miguel fue adaptado, al igual que, resaltaron, no se ha informado si están bajo el cuidado del personal que los atendía en el Ciepa, lo cual, de no ser así, violaría sus derechos.

Por su parte, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, expuso que el anexo del Cereso San Miguel, en la ciudad de Puebla, a donde fueron trasladados, servía para tener a los hijos de las mujeres, lo que demostraría que el espacio carece de las condiciones.

Resaltó que a los jóvenes se les debe garantizar la visita de sus familiares, ya que éstas son clave para el programa de acompañamiento y para retornar a la sociedad “de forma positiva, las cuales, de no realizarse, “afectarían su desarrollo”; agregó que las actividades deportivas son de suma importancia, mismas que de no ser posibles en San Miguel, endurecería la percepción de “encierro”.

Buscan reunirse con gobierno estatal

Por tal situación tanto ellos como más de diez organizaciones civiles buscarán reunirse “de manera inmediata” con el gobierno de Puebla para dialogar sobre la posibilidad de regresar a éstos reclusos al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), así como transparentar el proceso de instalación, ya que fue “opaco”.

De igual forma, resaltaron la necesidad de escuchar a los jóvenes como parte de los mecanismos a implementar, en tanto que dicho centro de readaptación deberá ser sanitizado para evitar posibles contagios.

Cabe resaltar que fue el pasado 27 de mayo cuando el gobierno estatal informó que serían trasladados al Ciepa reclusos de San Miguel y Huejotzingo, que dieron positivo en Covid-19; hasta el 11 de junio, la cifra de presos contagiados fue de 100, lo que mantuvo a la entidad como el segundo caso nacional en incidencia.