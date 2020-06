CNDH ubica a Puebla como 2º en reos con Covid; a un caso del 1er lugar

Your browser does not support the video tag.

Hasta el 10 de junio de 2020, la CNDH tenía el registro de 100 casos positivos a Covid-19 en cárceles de Puebla, por lo que la entidad ocupó el segundo puesto en incidencia y está a un caso de igualar a Jalisco que se mantiene en el primer lugar con 101 reos enfermos.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la entidad registró hasta esa fecha tres decesos de prisioneros por Covid-19, mientras que el Estado de México se mantiene como el primero respecto a los fallecimientos con siete hechos, le siguen Jalisco y Tabasco, cada uno con cinco, y Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero figuran con cuatro cada uno.

El informe de la CNDH incluye los casos confirmados, decesos, sospechosos y riñas o motines que se relacionen con la crisis sanitaria, además de los recuperados, en el caso de Puebla no hay datos de los tres últimos indicadores mencionados.

A nivel nacional, se documentó un total de 429 encarcelados con Coronavirus, 219 sospechosos, tres riñas, 68 decesos y 88 recuperados, todo ello en cárceles de 19 entidades.

Mientras que a nivel local, David Méndez Márquez, secretario de Gobernación (Segob) señaló que cifras actualizadas al 11 de junio indican que ya son 105 presos los contagiados en la entidad y cuatro los fallecidos.

Cabe mencionar que los reclusos con Covid-19 son trasladados al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) en la Angelópolis y que fue habilitado para ser un reclusorio Covid.