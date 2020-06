AMLO intercede en negociación de deuda de Argentina ante BlackRock

Your browser does not support the video tag.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, a petición de su homólogo argentino Alberto Fernández, habló con el director del fondo de inversiones Blackrock, Larry Fink, para buscar renegociar la deuda de Argentina con la crediticia.

Así lo afirmó durante la conferencia matutina de este viernes, tras indicar que tiene una “buena relación” con el empresario estadounidense, aunque el presidente argentino no ha confirmado aún la declaración de López Obrador.

“Hablé por teléfono hace poco con Larry Fink, que es el presidente del fondo de inversiones BlackRock, ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión (…) Me habló el presidente de Argentina, que sabía que yo tenía buena relación el, ellos estaban buscando una negociación de su deuda”, declaró.

Asintió que, “aunque parece que es un asunto que sucede en otro país”, podría afectar la economía local y del mundo, como sucede cuando se registran rebrotes de Covid-19 en otros países.

En otro tema, respecto a los amparos aceptados contra la política que plantas de energía privadas retribuyan su conexión y se priorice a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente aseguró que estas resoluciones no detendrán los proyectos de su gobierno

Insistió que defenderán su postura en los tribunales, pues “no se puede seguir con esos contratos leoninos”, los cuales deben revisarse, además de que aseguró que buscará convencer a los inversores de estas empresas privadas de que “son otros tiempos”.