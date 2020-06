Puebla suma 240 casos nuevos de Covid-19; hasta julio bajarían contagios

Your browser does not support the video tag.

Este jueves se sumaron 240 casos nuevos de Covid-19, lo que muestra que la curva de contagios no se aplana y sería hasta julio cuando bajen; hasta el momento se tiene un acumulado de 4 mil 604, de los que mil 15 son los que se mantiene activos.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que para el viernes se podría agregar una cifra similar a la de este 11 de junio, toda vez que se tienen pendientes de procesar 465 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El funcionario estatal refirió que la zona metropolitana del estado sigue siendo la más afectada, pues de los 240 nuevos casos que se registraron en las últimas 24 horas, 188 fueron en los municipios que conforman esta área y de éstos, 181 en la capital poblana.

Indicó que el acumulado de municipios donde se ha registrado al menos un caso es de 137, aunque solo son 82 demarcaciones en las que se mantienen los contagios activos, es decir que se reportaron en los últimos 14 días, que son el 22 por ciento del total de contagios.

El secretario comentó que los decesos por este virus subieron a 646, ya que se sumaron 13, aunque no todos se dieron en un día, ya que dos fueron el lunes, ocho el martes y tres de miércoles para jueves, lo que representa el 14 por ciento del total.

Manifestó que las personas que se mantienen en vigilancia epidemiológica por haber tenido contacto con algún contagiado son 3 mil 714.

Hasta julio se daría una baja: Barbosa

Respecto a la hospitalización, Uribe Téllez sostuvo que día con día aumenta, pues se tiene 587 hasta el momento y de estos 183 están con ventilación mecánica, lo que genera que los hospitales de Traumatología y Ortopedia y Cholula con los que más demanda tenga, ya que el primero tiene una ocupación del 69 por ciento en general y el segundo del 67 por ciento.

Ante este panorama, el gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que desde la semana se ha registrado un nivel “muy alto” del virus debido a las acciones que ya se han dado a conocer como el relajamiento del confinamiento, y es “complicado”, pero “nos preparamos para ello”.

El mandatario poblano dijo que “espera” que para finales de la siguiente semana se pueda tener una transmisión a la baja y que durante julio se mantenga alta, pero que no sea mayor de 200, sino que se de en promedio 120 al día, pues “esta cifra se puede ir manejando”.

“Lo que provoca un número alto es presión al sistema hospitalario, este escenario así lo veremos los siguientes días, es el cálculo que tenemos y debemos estar pendientes de un comportamiento social adecuado para crear condiciones que ayuden a bajar la curva”, pronunció.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, mencionó se sumaron seis reos más contagiados a los 99 que ya había, para tener un total de 105, de los cuales han muerto cuatro, mientras que los otros se mantiene en vigilancia.

En el caso de los poblanos que han perdido la vida en Estados Unidos a causa del virus, subió a 177, toda vez que se agregaron cuatro más de miércoles para jueves, mismos que se registraron en los estados de Nueva York y Nueva Jersey.