Puebla sumó 144 casos más de Covid-19 para llegar a 4 mil 364 contagios, de los cuales 908 son los que están activos y representa el 21 por ciento; se tiene registro de 30 menores de edad, además de que dos mujeres embarazadas han muerto.

En rueda de prensa, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud (SS), José Fernando Huerta Romano, quien agregó que en el caso de los decesos la cifra es de 633, toda vez que se agregaron 22 en las últimas 24 horas.

Indicó que a la fecha se han aplicado 10 mil 324 muestras en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que las que han sido positivas corresponden al 42.3 por ciento, mientras que hay pendientes de procesar 460, de las cuales el 50 por ciento podrían ser contagios confirmados.

El funcionario estatal comentó el 98 por ciento de la trasmisión es comunitaria, que equivale a 4 mil 277, mientras que el 60 por ciento de los infectados son hombres, es decir 2 mil 618 personas, siendo este género el más afectado.

Refirió que en total han sido 136 municipios donde se han registrado al menos un caso, pero son 77 demarcaciones donde se encuentran los 908 casos activos, es decir, que se dieron en los últimos 14 días. Especificó que los menores que se han contagiado, no han sido graves.

Detalló que el 73 por ciento de los contagios se tiene en la zona metropolitana, que son 3 mil 186; en tanto, de los 144 que se dieron de martes para miércoles 117 fueron en el área conurbada y de éstos 111 se registraron en la capital poblana.

Línea de contagios es alarmante: Barbosa

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que esta situación “es alarmante”, pues desde la semana pasada se tiene una línea de contagios que no baja de los 100, por lo que de seguir así se colapsará el sistema hospitalario de la Secretaría de Salud, pues hasta el momento se tiene 566 personas en nosocomios.

El mandatario poblano sostuvo que “todos” deben poner el esfuerzo para poder encontrar una solución, pues la creciente demanda es de todos los días y “solamente” tiene remedio si los ciudadanos corrigen su conducta social y respetan las medidas de restricción.

“Yo le pido a la sociedad mayor conciencia y cuidado de sí mismos, porque se han puesto a especular en universidades americanas que el número de contagiados que tendrá Puebla para agosto, los cuales son descabellados, pero yo di mi cálculo, que es de solamente haber vivido minuto a minuto esta crisis en el estado, espero que aguantemos y no nos colapsemos”, pronunció

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que se mantiene en 99 el número de reclusos infectados por el virus, aunque los decesos aumentaron a cuatro, pues se sumaron dos en las últimas 24 horas.

Mientras que en el caso de los poblanos que han perdido la vida en Estados Unidos, la cifra es de 173, por lo que se agregaron tres casos de martes para miércoles, mismos que se registraron en ciudad de Nueva york.

Habilitan crematorio en panteón de La Piedad

En otro tema, Barbosa Huerta anunció que el gobierno estatal construyó un crematorio en el panteón de La Piedad, a fin de dar servicio a los poblanos que requieran cremar a sus difuntos, aunque no precisó cómo será el mecanismo para ello.

El morenista aseveró que este inmueble tiene características especiales para no emitir contaminante, así como reglas de funcionamiento específicas, al tiempo de señalar que se revisara el funcionamiento de los crematorios para verificar si estan operando de manera adecuada.

Finalmente, anunció que a partir del jueves estará habilitado el portal de transparencia para dar a conocer la información relacionada a la pandemia, entre ésta los decretos que se han emitido, medidas implementadas y los recursos que se han destinado para atender la emergencia sanitaria.