Puebla llega a 4,220 contagios de Covid-19; 987 están activos en 73 municipios

Para este martes se sumaron 131 casos de Covid-19 en Puebla, con lo que el estado llegó a un acumulado de 4 mil 220, de los cuales 987 son los que están activos que representa el 23.4 por ciento del total; además, van 611 muertes.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que las defunciones subieron a 611, dado que se agregaron 10 más, aunque sólo uno es de lunes para martes, pues los otros fueron registrados de manera extemporánea.

Precisó que el número total de municipios en los que se ha reportado al menos un contagio subió a 136 , ya que se sumaron dos, aunque son 79 en los que se mantiene los casos activos, es decir que se han dado en las últimas dos semanas.

Refrió que actualmente se tiene 231 muestras en proceso en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, mientras que las personas que se mantienen en seguimiento con vigilancia epidemiológica por haber tenido contacto con algún contagiado son 3 mil 149.

Uribe Téllez desglosó que las diez defunciones que se dieron fueron una del 21 de mayo, cuatro del 6 junio cuatro del domingo y una de lunes para martes, además de que son 82 municipios del estado donde se han registrado los decesos.

Van 170 poblanos muertos en Estados Unidos

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, indicó que a la fecha se han registrado el fallecimiento de 170 poblanos en Estados Unidos a causa del virus, dado que los últimos cinco se dieron en Nueva Jersey con tres y Nueva York con dos.

Respecto a los reos contagiados con Covid-19, el funcionario estatal detalló que en total son 99, de los que dos ha muerto a causa del virus, mientras que 82 se encuentran en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) y los otros 15 están en las áreas de aislamiento en los penales donde están privados de su libertad, tal y como se tiene el protocolo debido a los tramites que se estan haciendo para trasladarlos.

Finalmente, informó que son 17 custodios que han dado positivo a coronavirus, de los que siete son del penal de Huejotzingo, seis del de San Pedro Cholula, dos del de Puebla, uno del de Tehuacán y uno del de Zacapoaxtla.

Se modificará plan de reactivación económica

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que ante la situación que se tiene por la pandemia en los últimos días se realizarán modificaciones al plan de reactivación de las actividades como son los de la industria automotriz y de la construcción.

Precisó que será el viernes cuando se den a conocer los detalles, toda vez que aunque como titular del Ejecutivo puede emitir otro decreto, ya es complicado dar marcha atrás cuando las empresas ya se prepararon para reanudar labores a partir de la próxima semana.

El mandatario poblano refirió que la “nueva normalidad” no se puede poner en marcha como estaba prevista en la entidad por el alto índice de contagios, por ello es que se deben garantizar la salud de los poblanos, y tomando en cuenta las necesidades económicas de la población.