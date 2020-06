Your browser does not support the video tag.

Alumnas de la BUAP pidieron al rector Alfonso Esparza Ortiz no hacer política con su discurso en contra de la violencia de género y realizar acciones concretas contra aquellos profesores señalados de acoso, supuestamente protegidos por la institución.

El colectivo de estudiantes, Minervas en Resistencia, criticó uno de los boletines de la universidad, publicado el pasado 9 de junio, donde la administración de Esparza Ortiz expresó su “desapruebo” a dicha violencia en el estado, refrendando su “compromiso” por la igualdad de género.

“La universidad rechaza categóricamente cualquier expresión que pretenda minimizar el grave problema de violencia que enfrentan a diario cientos de mujeres en nuestro estado y en el país entero”, dictó el documento de la BUAP.

Al respecto, el grupo conformado por alumnas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, objetó que dicha aseveración no concordaba con la respuesta de la institución durante el paro, cuando señalaron a la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez, quiénes eran los profesores acosadores, pues hubo una “minimización constante de los problemas de acoso, discriminación, clasismo y racismo que enfrentamos las estudiantes en nuestras propias aulas y pasillos por parte de otros compañeros y personal docente y administrativo”.

Por ello, mediante un comunicado, el colectivo pidió a Esparza Ortiz dejar de lado discursos con tintes políticos, para llevar a cabo acciones concretas que reflejen su compromiso con la equidad de género y las alumnas violentadas, cuyo primer paso debería ser castigar a los profesores que han incurrido y continúan ejerciendo dichas prácticas, incluso en plena pandemia.

“Implementar acciones concretas sería tener respuesta ante los más de 50 docentes señalados por acoso, priorizar la atención hacia las alumnas violentadas que viven diariamente con sus compañeros agresores y no solo ignorar estos casos, frenar el señalamiento y hostigamiento de las alumnas que alzan la voz”, resaltaron.

Aseguran atender violencia, pero fuimos ignoradas, señalan

Con respecto a lo dicho por la universidad acerca de que laboran en atender las peticiones de las estudiantes, acordadas en asambleas, las alumnas mencionaron que en un inicio “fueron calladas e ignoradas” por los directivos, al punto de ser desacreditadas durante el paro.

Es importante subrayar que las jóvenes constantemente han acusado a la institución de proteger a dichos profesores a través de la burocracia universitaria, pues les han indicado que “no es tan sencillo” castigar a los acosadores; esto, cuando en Puebla aumentaron en un 31.5 por ciento las carpetas de investigación por delitos sexuales en los primeros tres meses del año, pues de acoso iniciaron 86, en contraste a las 69 registradas en 2019.

Por otra parte, las estudiantes rechazaron la declaración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, acerca de que un porcentaje de las mujeres desaparecidas se habían escapado “con el novio”, pues mencionaron que se trataba de “una falta de respeto” hacia quienes perdían a un ser querido.

Aseveraron que dicho comentario demostraba la “falta de empatía” del mandatario, hacia la inseguridad que se vive en el país, sobre la cual, cabe precisar que la entidad poblana llegó a un máximo histórico de 2 mil 998 desapariciones, colocándose en la octava posición a nivel nacional.