El gobierno de Puebla minimizó las denuncias de desaparecidos en Puebla, al indicar que, si bien es un tema alarmante, muchas veces las personas regresan a los dos o tres días o “aparecen con el novio”.

Toda madre y familiar, si la persona no llega a dormir, hace denuncia y se queda registro de desaparecido, pero ya no informa si llegó al otro día temprano, mencionó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, mientras el secretario de Gobernación (Segob) estatal, David Méndez Márquez, asentaba a la declaración.

Al mandatario se le pidió, en la conferencia de esta mañana, su opinión sobre la propuesta de diputados para agilizar las búsquedas de niñas y desaparecidas, ante lo que contestó que hombres y mujeres se ausentan por tiempo “brevísimo”.

Aseveró que hay casos en los que los policías ministeriales encuentran a las desaparecidas “con su novio”, pero se queda el registro de no localizadas.

Aseguró que la Comisión de Búsqueda del estado de Puebla funciona, pues está proveída de personal y recursos, aunque aseveró que no le toca investigar, sino buscar, aunque en abril, el Colectivo Voz de los Desaparecidos pidió ayuda a dicho organismo de la Segob, sin que haya recibido ayuda para dar con el paradero de Sergio.

“Pidan el expediente o vayan a la casa de la desaparecida y resulta que apareció al tercer día; es real lo que digo. Todos los días recibo esos reportes, finalizó el mandatario.