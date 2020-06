Your browser does not support the video tag.

Si has sido víctima de un robo o asalto, estas respuestas te servirán para identificar por qué.

Primero que nada, tienes que estar consciente de que lo que siembras cosechas, lo que das recibes.

Si tú le debes algo a alguien, lo pagas de una manera u otra. Incluso cuando los demás te pagan mal o a destiempo, en algunas ocasiones con cargos excesivos en tus recibos con medicamentos o gastos imprevistos.

La segunda manera es porque el 10 por ciento de lo que ganas o recibes es de Dios, sólo porque él te da el trabajo para hacer acciones de ayuda obsequios, buenas obras, invitaciones a comer, etcétera; también lo puedes aportar dando de tu tiempo a otras personas enseñando tus aprendizajes y compartiendo tus talentos. Si no lo haces quedas desprotegido, pues también los ladrones son sus hijos. Dios ama a todos por igual. En ocasiones, tú estás bien con las anteriores y aun así ocurre algo debes saber que nada es más valioso que tú vida, pues aquello que estás perdiendo es insignificante a comparación de lo que venía para ti.

Lo mejor es vivir sin apegos pues sin nada llegamos y así partiremos de este viaje llamado vida. No lo olvides, lo único que te llevas son los momentos vividos, de ti depende sean buenos o malos.

El dinero se recupera, el tiempo no. Aprovecha al máximo tu tiempo.

Cuando se daña tu teléfono o lo extravías, quiere decir que la manera que estás pensando no es la correcta pues la vida te obliga a cambiar el chip.

Vive en aceptación para fluir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tú mismo creas tu cielo o tu infierno en vida.

Gracias por compartir.