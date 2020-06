Hasta el momento, sigue en pie reapertura de 780 restaurantes en CH: Canirac

Your browser does not support the video tag.

Sigue en pie la apertura de 780 restaurantes en el Centro Histórico de Puebla capital para el 15 de junio, ante la posibilidad de un decreto que lo postergue, como en el caso de la industria automotriz y de construcción; habrá dialogo para evitarlo.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, subrayó –en entrevista para Ángulo 7- que la Secretaría de Economía estatal les aseguró hasta el pasado 10 de junio, seguía en pie la apertura de 780 negocios con terraza y espacios amplios, que siguieran a los estándares de sanidad.

“Estamos confiando en el dialogo que tuvimos con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Economía, la cual hasta el día de ayer, me comentaba que seguía en pie lo que habíamos quedado de aperturar el día 15 de forma escalonada”, precisó.

No obstante, ante la posibilidad de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta retrase la reapertura, como sucederá con el sector automotriz y de construcción por el aumento de contagios, destacó que buscarían entablar dialogo con la autoridad para evitar se frene la reapertura y analizar la posibilidad de reducir el límite de clientes, pues se acordó que cuando reactiven sus actividades lo harán al 30 por ciento de su capacidad y con el 30 por ciento de su plantilla laboral.

Esto, ya que “es una realidad” que la gente que labora en giros esenciales sigue buscando dónde comer, toda vez que destacó que aquellos lugares a donde acuden carecen de lavabos y medidas adecuadas para prevenir contagios.

55 negocios no volverán a abrir

Además, destacó que en el caso de prolongarse la prohibición, lo que sucederá será la “mortandad de las empresas y los empleos”, pues resaltó que, a la fecha, alrededor de 55 comercios grandes y pequeños —siendo éstos últimos los más afectados— no podrán volver a abrir, pues sus propietarios les manifestaron, en mayo, que “ya no estaban en condiciones de poder levantar las cortinas”, lo que calificó de “grave” ya que representa una pérdida aproximada de 700 empleos.

“Queremos ser obedientes, pero también queremos decirle a la autoridad que tiene que ser empática hacia ésta situación”, mencionó.

Por ello, precisó que esperarán al pronunciamiento que el mandatario poblano emita sobre el tema, toda vez que pidió “sensibilidad” hacia el sector empresarial.

Este jueves, Barbosa Huerta informó que el próximo viernes emitirá un segundo decreto para que la industria automotriz y el sector de la construcción no retomen sus actividades el próximo 15 de junio, por la alza de contagios en Puebla, pues para este jueves sumaron 240 nuevos casos de Covid-19, alcanzando así los 4 mil 604 y 646 muertos .