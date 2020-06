Your browser does not support the video tag.

La deuda del gobierno de Puebla es de casi 50 mil millones de pesos entre la que tiene registrada ante la Federación, así como de fideicomisos y pagos de obras; la actual administración informó que no solicitará crédito para atender la pandemia por Covid-19.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que a su administración “le dejaron un estado destrozado y endeudado”, pues dichos compromisos financieros que se tienen obligan a pagar mes con mes lo correspondiente a amortizaciones e intereses.

“Toda la lista que se tiene entre deuda reconocida y registrada en la Secretaría de Hacienda y la que está constituida en fideicomisos, el estado casi debe 50 mil millones y las amortizaciones mensuales presionan el gasto del gobierno todos los meses”, pronunció.

A pesar de ello, el mandatario poblano sostuvo que su gestión no solicitará alguna línea de crédito para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El morenista sostuvo que, si bien han recibido ofertas de dos instituciones bancarias, no las aceptarán ya que como gobierno se mantiene en la posición de ser una gestión austera y con finanzas ordenadas, por lo que “van aguantar”.

No se contratará línea de crédito por pandemia

Indicó que los gobiernos están enfrentando una situación “jamás vista” por lo pandemia de Covid-19 y por ello se tiene que actuar con “mucho cuidado” en las finanzas, pero insistió en que no se contratará una línea de crédito.

Barbosa Huerta recordó que gran parte de la deuda que se tiene es por la construcción de “obras suntuosas” que fueron construidas en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas y que no están relacionadas con el beneficio social, pero que tendrán que pagarse por varios años.

Ante esto, aseveró que el Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional del Barroco (MIB), la Estrella de Puebla fueron proyectos que no están relacionadas con desarrollo social, “cuando quieran se los devuelvo”.

Incluso, criticó el que se haya dado subsidio para la construcción de la planta automotriz Audi en el municipio de San José Chiapa, mientras que en el Tren Turístico Puebla-Cholula fue un “fraude” de mil 500 millones de pesos en el que “hubo muchos involucrados, hubo una enorme corrupción y quieren que no se haga justicia y por eso patrocina guerra sucia”.

Es necesario precisar que, en enero pasado durante su comparecencia, la secretaria de Finanzas (SF), María Teresa Castro Corro, informó que la deuda era de 46 mil millones de pesos, de los que el 85 por ciento corresponde a los pagos de los proyectos de inversión a largo plazo: el CIS, MIB y las plataformas de la armadora Audi, así como subsidios otorgados a RUTA.