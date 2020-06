Con segundo decreto, Barbosa frena reactivación automotriz y de construcción

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que este viernes emitirá un segundo decreto para que la industria automotriz y el sector de la construcción no retomen actividades el 15 de junio, por considerar que no existen las condiciones debido a que no ceden los incrementos de contagios de Covid-19 en Puebla.

En rueda de prensa la mañana de este jueves, explicó que si bien la Federación vio que el panorama de la pandemia en el estado si permite retomar ambas actividades, por su parte considera todo lo contrario.

“Bueno, yo voy a emitir un decreto donde voy a decir que no hay condiciones para el regreso […] Si yo lo hice en el momento en que la Federación hablaba de que las cosas ya tenían las condiciones para la reapertura, y yo desde mi gobierno dije no”, puntualizó Barbosa Huerta, ya que en Puebla se sumaron 240 casos de Covid-19, alcanzado así a 4 mil 604, mientras que hubo 13 nuevos fallecidos, llegando a un total de 646 muertes.

Ante ello, dijo que haciendo uso de sus facultades como jefe del ejecutivo es que toma la decisión, pese a que a que las empresas del sector automotriz (Volkswagen y Audi, así como sus proveedoras) se hayan declarado listas, lo cual también aplica para el sector de la construcción.

“No voy a ser omiso, pero ya observo yo el enrutamiento de empresas que van a empezar con actividades el día lunes”, sostuvo el gobernador, al tiempo de recordar que debido a que la curva de contagios no se ha logrado aplanar, y por el contrario, los casos continúan en aumento, no hay condiciones para reanudar actividades de dichos sectores.

Cabe mencionar que ambos sectores retomarían las operaciones de manera gradual y con 30 por ciento de su plantilla y capacidad productiva, las cuales habían sido incluidas por la Federación como actividades esenciales.