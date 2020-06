Mueren 1,268 mexicanos de Covid en el extranjero; repatrían 14,640

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los mexicanos que han muerto en el extranjero a causa del Covid-19 suman mil 268, mientras que los contagiados ascienden a 708; se ha logrado repatríar a 14 mil 640 varados por la pandemia.

Así lo dio a conocer este martes el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, durante la conferencia matutina, donde refirió que el país vecino del norte tiene también el mayor número de paisanos contagiados, con 385, de los cuales 101 están en Nueva York, donde han muerto 710 connacionales a causa del virus.

Asimismo, redes consulares reportaron la SRE el contagio de 323 mexicanos en el extranjero, de los cuales 302 están en Canadá, mientras que Ebrard Casaubon anunció que se ha logrado repatriar a 14 mil 640 connacionales varados a causa de la pandemia.

En Canadá, se reportó el fallecimiento de cinco mexicanos tras contraer el virus, mientras que en España fueron tres y en Perú dos, al tiempo que en Colombia y Francia se registró un deceso, respectivamente.

Adelantó que se gestiona la reapertura progresiva de los consulados de México en Estados Unidos, con las medidas sanitarias correspondientes, mientras que hasta este martes hay en operación 45 de los 50, mientras que se espera la reactivación de los parados en Chicago, Nueva York, Portlan, Seattle y Little Rock.

Por su parte el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez insistió que la pandemia aún no termina en México y estimó que aún no se llega al pico máximo de contagios, mientras que en México se reportan 14 mil 53 personas fallecidas por Covid-19 y 18 mil casos activos.