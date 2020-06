México rebasa 14 mil muertes por Covid-19; “semáforo sigue en rojo”

Your browser does not support the video tag.

A una semana del inicio de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud federal reportó un acumulado de 14 mil 53 las personas fallecidas por Covid-19 en todo el país, así como 18 mil 416 casos activos; reiteró que el semáforo epidemiológico sigue en rojo, lo significa máxima alerta y restricciones.

Lo anterior, de acuerdo con el informe técnico diario sobre la pandemia, presentado este lunes desde Palacio Nacional por José Luis Alomía Zegarra, director General de Epidemiología.

De acuerdo con el documento, el acumulado de casos desde el 28 de febrero, cuando se registró el primero importado, asciende a 120 mil 102 y 46 mil 398 sospechosos.

La tasa nacional de incidencia es de 14.4 casos por cada cien mil habitantes. Puebla se encuentra ligeramente por encima de este indicador. En tanto, la Ciudad de México y Tabasco continúan siendo los estados con mayor proporción de contagios.

Por su parte, Petróleos Mexicanos reportó, con corte a este lunes, 405 enfermos en aislamiento domiciliario, 120 en hospitalización en un pabellón aislado, y 31 en Terapia Intensiva. Asimismo, sumó 337 defunciones.

Durante la conferencia, también destacó que Alomía Zegarra presentó un par de infografías donde, a través de dibujos, reiteró a la población las medidas obligatorias para la fase roja en la que está todo el país:

Todos los restaurantes y cafeterías deben permanecer cerrados a nivel nacional. Solo pueden ofrecer servicio para llevar y, en el caso de los hoteles, servicio a la habitación.

deben permanecer cerrados a nivel nacional. Solo pueden ofrecer servicio para llevar y, en el caso de los servicio a la habitación. Los eventos deportivos profesionales , como futbol o béisbol, se pueden llevar a cabo sin público.

, como futbol o béisbol, se pueden llevar a cabo Las peluquerías y estéticas pueden ofrecer servicios a domicilio, siempre y cuando respeten las medidas sanitarias para evitar el contagio del virus.

pueden ofrecer servicios a domicilio, siempre y cuando respeten las medidas sanitarias para evitar el contagio del Los parques públicos pueden contar con un aforo máximo del 25 por ciento de su capacidad y deben ser utilizados sólo para activación física.

del de su capacidad y deben ser utilizados sólo para activación física. Los mercados y supermercados pueden operar con una capacidad máxima del 50 por ciento , además de que solo una persona de cada familia tiene la autorización de ingresar.

pueden operar con una capacidad máxima del , además de que solo una persona de cada familia tiene la de ingresar. Los gimnasios, vapores, teatros, iglesias, conciertos, centros comerciales, cines y bares deben seguir cerrados.