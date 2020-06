Your browser does not support the video tag.

En una semana, Puebla registró otros 37 casos activos de Covid-19 en personal de la salud, ya que este martes llegó a los 171, es decir 27 por ciento más; con ello, el estado pasó del lugar nueve, al siete, informó la Secretaría de Salud (SS) federal.

Así lo informó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, quien, en la conferencia vespertina, mostró que la entidad poblana se colocó en el octavo peldaño respecto a muertes en trabajadores de la salud, aunque no se precisó cuántas defunciones suman.

En tanto, este 9 de junio, el número de casos acumulados en Puebla es de 4 mil 497, de los que 652 murieron, cifras que son más grandes en 6.5 y 6.7 por ciento, respecto a las reportadas por el gobierno del estado en la mañana.

Del total, 835 son activos, es decir que mostraron síntomas en los últimos 14 días, y que representa 18.6 por ciento.